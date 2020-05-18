نائب يدعو للتظاهر أمام بعثة الاتحاد الأوروبي احتجاجا على رفع “علم الشواذ”

دعا النائب عن كتلة الصادقون حسن سالم، الاثنين، الشعب العراقي الى الخروج بوقفة احتجاجية امام مقر بعثة الاتحاد الاوربي تنديدا باساءتها الى الشعب العراقي من خلال رفع علم الشذوذ الجنسي في بغداد.

وقال سالم في بيان، إنه “يدعو الشعب العراقي بكافة اطيافه وشرائحه من اوساط دينية وسياسية واجتماعية الى الخروج بوقفة احتجاجية امام مقر بعثة الاتحاد الاوربي تنديدا باساءتها الى الشعب العراقي واستهانتها بقيم ومقدسات واعراف المجتمع العراقي من خلال رفع علم الشذوذ الجنسي في بغداد”.

وأضاف سالم، أن “هذه الاساءة مقصودة وخصوصا في شهر رمضان المبارك”، مطالبا وزارة الخارجية بـ”اخذ دورها في ردع هذه التصرفات الشاذة التي تنم عن اخلاقية هذه الدول الشاذة التي تخالف الطبيعة الانسانية والفطرة السليمة”.

وأوضح أن “اي تهاون في ذلك سوف يؤدي الى التمادي اكثر وانه لاعلاج لذلك الا بغلق هذه البعثة المنحرفة التي تتصرف بسلوك الشذوذ والانحطاط وتعمل على تصدير هذه الافعال الشاذة الى البلدان الاسلامية وخصوصا العراق”، داعيا إلى “تدقيق منظمات المجتمع المدني ومعرفة اتصالها وارتباطاتها الخارجية والمحافظة على الشباب وحمايتهم من موجات وتاثيرات الغرب المنحرفة”.