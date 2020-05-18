قائد شرطة النجف يوجه بمنع دخول اي مواطن لا يحمل هوية المحافظة

وجه قائد شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت العميد فائق فليح الفتلاوي، الاثنين، بمنع دخول اي مواطن إلى المحافظة لا يحمل هوية النجف.

وذكر بيان لمديرية شرطة النجف ان "قائد شرطة النجف قاد ممارسة أمنية لتأمين الطرق النيسمية بين محافظتي النجف والديوانية من أجل منع دخول اي مواطن من المحافظات المجاورة".

وأضاف أن "قائد الشرطة فتش عدد من السيطرات ومنها سيطرة عبد الله ابو نجم وسيطرة سوق شعلان وسيطرة ام الدجيج وسيطرة القادسية".

وأكد البيان، ان "قائد شرطة النجف أكد على تطبيق حظر التجوال ووجه جميع السيطرات بمنع دخول اي مواطن من خارج النجف منعا باتاً".