الحسيني: دول تدعم داعش بنوعيات خاصة من المخدرات لادامه زخم” الجرائم”

اكد القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الاثنين، ضبط مواد مخدرة في عدة مضافات داعشية في ديال مؤخرا، مشيرا إلى أن دولا تدعم داعش بنوعيات خاصة من المخدرات لادامه زخم” الجرائم”.

وقال الحسيني في حديث صحفي ان” داعش الارهابي اعتمد بقوة منذ بروزه في المشهد الامني بديالى على المخدرات في تجنيد الكثير من عناصره الاجرامية ودفعهم الى مستنقع التطرف والقتل مؤكدا بان العمليات الاخيرة للحشد الشعبي في بعض القواطع كشفت عن اعتماد التنظيم على نوعيات خاصة من المخدرات”.

واضاف الحسيني،ان” المخدرات التي تن ضبطها مؤخرا تدلل على وجود دعم خارجي له من دول متعددة باعتبار الاقراص المخدرة تستخدم لمعالجة الانهيارات النفسية الحادة وتدفعه لكي يكون مسلوب العقل والارادة وهذا ما يريده التنظيم خاصة بعد انكساراته المتكررة وفقدانه ابرز قادته ضمن محور ديالى”.

واشار الحسيني الى ان” نسبة ليست قليلة من ارهابيي داعش يتعاطون المخدرات خاصة ما يسمونه بالانغماسيين لافتا الى التنظيم استغل ملف الادمان من اجل ضمان ولاء عناصره له وجعلوهم اداة يفعل بها كيفما يشاء”.

وكانت قوات الحشد الشعبي نفذت مؤخرا سلسلة عمليات عسكرية واسعة في 4 قواطع رئيسية بديالى اسفرت عن ضبط وتدمير مضافات.