صحة كربلاء: احد المصابين بكورونا اليوم عامل آسيوي وافد يعمل بمصفى المحافظة

أكدت دائرة صحة كربلاء، الاثنين، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا احدهما لعامل آسيوي وافد يعمل بمصفى المحافظة.

وقال المُتحدث الإعلامي للدائرة سليم كاظم في بيان، إنه "وفقاً لما ورد في بيان وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم والذي أكد تسجيل حالتي إصابة بالفيروس الوبائي بكربلاء فإن الحالتين كانتا لمُصابين (ذكر) الأولى لعامل آسيوي وافد من خارج العراق يعمل في مصفى كربلاء وبعد أخذ العيَنات له من قبل إحدى الفرق الصحية الزائرة للمصفى وإرسالها للفحص المُختبري جاءت نتائجها مُوجبة".

وأضاف أن "الاصابة الثانية تم إكتشافها من خلال الرصد الوبائي الفعال"، مشيراً الى "إتخاذ الإجراءات الصحية الخاصة بهما".