صحة ذي قار تعلن شفاء حالتين مصابتين بفيروس كورونا

أعلنت دائرة صحة ذي قار، الاثنين، عن تسجيل شفاء حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد.

وقال مدير عام الدائرة عبد الحسين الجابري في بيان إن "نتائج الفحص المختبري لمختبر الصحة العامة في بغداد وللمرة الثانية على التوالي اثبتت شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا المستجد من سكنة مدينة الناصرية وتحديدا من منطقتي السايح وحي الشهداء".

وأضاف، "بعد شفاء هاتين الحالتين يكون عدد المصابين الذين اكتسبوا الشفاء التام منذ بداية أزمة كورونا ولغاية اليوم هو 67 حالة من بين 77 حالة إصابة سجلتها المحافظة".