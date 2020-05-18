النائب حامد الموسوي: وجود القوات الأميركية في العراق يمنع استقلالية القرارات

بين النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، ان وجود القوات الأميركية في العراق يمنع حدوث الاستقلال باتخاذ القرارات، لافتا الى ان اميركا تسعى الى تكريس وجودها واحتلالها للبلاد بعد إدخالها منظومة باتريوت للعراق، وبالتالي فأن أي رئيس وزراء يسعى للنجاح لابد له ان ينفذ قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأميركية من العراق.

وقال الموسوي في حديث صحفي ، ان “وجود القوات الأميركية في العراق يمنع أي تقدم باتجاه الاستقلال بالقرار السياسي والاقتصادي كما انه يمنع حدوث الانسجام بين الكتل السياسية والمكونات”.

وأضاف ان “الوجود الأميركي عامل فرقة وضعف بالنسبة للعراق وبالتالي فأن أي رئيس وزراء يسعى للنجاح فعليه ان يبدأ بالتفاوض مع الجانب الأميركي لاخراج قواتها بشكل سريع من العراق استجابة لقرار البرلمان”.

وبين ان “اميركا تسعى لادامة وجودها في العراق بعد إدخالها منظومة باتريوت الى أراضيه وبالتالي فهي تتحدى الشعب والحكومة وتؤكد انها لم تأت لحماية العراقيين بل جاءت من اجل تكريس احتلالها للعراق وتنفيذ مشاريع تهدف الى تقسيم البلاد واحداث الاقتتال الداخلي بين المكونات”.