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العمليات المشتركة تكشف عن اهداف جديدة ضمن عمليات “اسود الجزيرة”


كشفت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، عن اهداف جديدة ضمن عمليات اسود الجزيرة لملاحقة عناصر “ داعش”، الارهابي مبينا ان تأمين خطوط الكهرباء والطاقة وانهاء عمليات حرق حقول الحنطة من ابرز المهام للقوات الامنية ضمن العملية.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء الطيار تحسين الخفاجي في تصريح صحفي ان ” عمليات اسود الجزيرة تهدف الى قطع الامدادات وانهاء الوجود الداعشي في المناطق الصحراوية الا ان هناك اهداف اضافية مهمة اخرى”.

وأضاف الخفاجي، ان “القوات الامنية تسعى لانهاء عمليات التخريب المتكررة لخطوط نقل الكهرباء وايقاف عمليات الحرق الممنهج لعصابات داعش ضد حقول الحنطة والشعير”.

واوضح ان “تحقيق الاهداف تسهم في دعم علاقة القوات الامنية مع الاهالي في تلك المناطق وفرض السيطرة الامنية بالتعاون مع المواطنين بشكل اكبر فضلا عن حماية الاقتصاد العراقي من التخريب”

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