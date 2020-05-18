تظاهرات امام مبنى قناة (MBC عراق) في بغداد ردا على التقرير المسيء للشهيد ابو مهدي المهندس

تظاهر المئات من المواطنين، الاثنين، امام مبنى قناة (MBC عراق) في بغداد.

وقال مصدر صحفي ان المئات من المواطنين تظاهروا مساء اليوم امام مبنى قناة (MBC عراق) في منطقة الوزيرية ب‍بغداد، احتجاجا على الاساءة الى نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي المهندس من قبل قناة الـMBC.

واضاف ان المتظاهرين رفعوا الاعلام العراقية وصور المهندس ورددوا هتافات ضد القناة السعودية الارهابية ، كما وضعوا لافتة كتب عليها "مغلق بامر الشعب".