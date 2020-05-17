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ترشيح ثلاثة قادة عسكريين لمنصب قائد القوة البرية في العراق


اعلن وزير الدفاع جمعة عناد، يوم الأحد، عن ترشيح ثلاثة قادة عسكريين لمنصب قائد القوة البرية في العراق.

وقال عناد لوكالة الانباء العراقية انه "تم تقديم ثلاثة مرشحين الى القائد العام للقوات المسلحة لاختيار مرشح من بينهم لمنصب قائد القوة البرية".

واضاف ان "المرشحين هم قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي وقائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام وقائد عمليات نينوى اللواء الركن نومان الزوبعي".

يشار الى ان جمعة عناد كان يشغل منصب قائد القوة البرية العراقية قبل ان يتم اختياره وزيرا للدفاع في حكومة مصطفى الكاظمي

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ترشيح ثلاثة قادة عسكريين لمنصب قائد القوة البرية في العراق
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