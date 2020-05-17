الحشد الشعبي يدك تجمعاً لـ”داعش”الارهابي بالصواريخ شمال سامراء

أعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، الاحد عن دك تجمعاً تابع لتنظيم “ داعش” الارهابي بالصواريخ في منطقة حويجة جلوب شمال مدينة سامراء المقدسة.

وذكر بيان للقيادة ، أن “معلومات استخباراتية وردت إلى اللواء ٣١٣ أكدت وجود مضافات للعدو الداعشي يستغلها عناصره لتنفيذ عمليات إرهابية شمال مدينة سامراء وتحديداً في منطقة حويجة جلوب حيث تم دك تلك المضافات بصواريخ ١٠٧ من قبل رجال الإسناد وتدميرها بالكامل”.

يشار الى ان قيادة قاطع عمليات سامراء متواصلة في تنفيذ عملياتها العسكرية لتأمين المناطق التي تقع داخل وخارج قاطع مسؤوليتها في مدينة سامراء وتطهيرها من بقايا عناصر تنظيم داعش.