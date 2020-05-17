بعد رفع الاتحاد الاوروبي علم المثليين.. الكعبي يدعو الخارجية لمنع الممارسات المستفزة

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الأحد، وزارة الخارجية إلى منع الممارسات المستفزة، وذلك بعد رفع الاتحاد الأوروبي علم المثليين في العاصمة بغداد.

وقال الكعبي في بيان إن "قيام بعثة الاتحاد الاوربي في العراق وسفارتي بريطانيا وكندا برفع علم يمثل شريحة مثيلي الجنس, سيما في شهر رمضان المبارك واحياء ليلة القدر يعد سابقة خطيرة واستفزازاً لمشاعر العراقيين والشعوب المسلمة وانتهاك صريح لحرمة التقاليد والاعراف المجتمعية في العراق".

وطالب نائب رئيس البرلمان، ممثلية الاتحاد الاوربي في العراق بـ " تقديم اعتذارها الرسمي لكل المسلمين في انحاء العالم والشعب العراقي على وجه الخصوص"، داعياً وزارة الخارجية الى "ممارسة دورها المسؤول والجاد لمنع مثل هذه الممارسات المستفزة".

وأشار الكعبي، إلى أن "الشعب العراقي يحترم خصوصية المجتمعات والدول الاخرى فلذلك نطالب الاخرين بإحترام خصوصياتنا الدينية وتقاليدنا الاصيلة".

وبين ان "احترام قوانين وتقاليد واعراف البلدان الاخرى هي واحدة من بين اهم مبادئ العمل الدبلوماسي والمتفق عليها عالمياً, ونحن كمجتمع اسلامي وحتى الاقليات الدينية العراقية متمسكين بالعادات والاعراف المجتمعية المحافظة, وحتى القوانين لا تجيز التشجيع على ممارسات واخلاقيات ربما تجدها مجتمعات اخرى غير محافظة أمراً طبيعياً، لكن ديننا الحنيف رافض لها كونها ممارسات تهدم القيم والمبادي المجتمعية وحتى العائلية".