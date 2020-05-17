نائب يتهم الحلبوسي بـ”التهرب” من عقد الجلسات ويكشف عن سخط نيابي كبير ضده

كشف عضو مجلس النواب صادق السليطي، الاحد، عن وجود سخط نيابي كبير ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي نتيجة تهربه من عقد الجلسات، رغم الظروف التي تمر بها البلاد.

وقال السليطـي في حديث صحفي إن “هناك استياء كبير جدا من اعضاء البرلمان ومن مختلف الكتل بسبب تعطيل جلسات المجلس وتعطيل دوره الرقابي والتشريعي”،

مضيفا أن “البرلمان منح عطلة شهر واحد استجابة لقرارات خلية الازمة وظروف فيروس كورونا، لكن الموضوع اخذ وقتا طويلا وبالتالي لابد من عقد الجلسات بانتظام وسلاسة “.

وأوضح، :”اننا كنواب لاحظنا ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يتهرب بشكل واضح من عقد الجلسات خلال الأيام المقبلة لتعطيل عمل اللجان النيابية”،

مبينا ان “مؤسسات الدولة جميعها تعمل وفق متطلبات العمل وبأمكان البرلمان ان يعقد الجلسات مع الحفاظ على صحة النواب واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة”.

واعتبر أن “الواقع الحالي لا يمكن الاستمرار به بسبب الظرف الراهن وهناك طلبات رفعت لاستئناف جلسات البرلمان لغرض تمشية القوانين التي ينتظرها الشارع”.