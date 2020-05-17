المباشرة بإجراءات العزل المناطقي في بغداد والبصرة

اعلن زير الصحة والبيئة، الاحد، قرب المباشرة بإجراءات العزل المناطقي في العاصمة بغداد وبعض مناطق محافظة البصرة.

وذكرت دائرة التوعية والاعلام البيئي، في بيان مقتضب، إن و زير الصحة والبيئة اعلن عن قرب المباشرة بإجراءات العزل المناطقي في ست مناطق، خمس منها في بغداد.

واوضحت أن المناطق المشمولة بالاجلاراء في بغداد هي "مدينة الصدر، البلديات، الزعفرانية، الشعلة، الطوبجي"، مشيرا في ذات الوقت الى شمول بعض مناطق محافظة البصرة.

واعتبر ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم اسماعيل، الجمعة الماضي، أن العزل المناطقي الحل الوحيد لمواجهة كورونا، مؤكداً ضرورة محاصرة الفايروس، وذلك بعد ارتفاع ملحوظ شهدته مناطق في العراق سيما العاصمة باعداد الاصابات.