فرض حظر التجوال الشامل ل 10 أيام

كشف مصدر في خلية الأزمة الحكومية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا يوم الأحد عن توجه السلطات العراقية لإعادة فرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام.

وقال المصدر إن "اللجنة العليا للصحة والسلامة ستقرر في اجتماعها المقبل فرض حظر التجوال في جميع المحافظات العراقية لمدة 10 أيام ابتداء من مساء يوم الخميس المقبل المصادف 21 من أيار الجاري لغاية الأول من حزيران المقبل".

وأضاف المصدر أنه "سيتم عزل عدة مناطق في بغداد والبصرة، خلال فترة الحظر، إضافة إلى إجراء مسح ميداني لكشف عن الإصابات المبكرة لفيروس كورونا في تلك المناطق عقب تسجيل إصابات متزايدة فيها".

وكان العراق قد اتخذ في آذار/مارس تدابير واسعة للحيلولة دون تتفشي جائحة كورونا في البلاد بينها حظر التجول، تعطيل الدراسة، إغلاق الأماكن العامة، كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، ووقف الرحلات الجوية.

إلا أن السلطات العراقية خففت قيود حظر التجوال بدءاً من 21 نيسان/أبريل الماضي، بالسماح للمواطنين بالتجوال خلال ساعات النهار، وذلك ضمن شروط أهمها ارتداء الكمامات الواقية وتجنب إقامة التجمعات.

وشهدت إصابات كورونا ارتفاعاً ملحوظاً في الأيام القليلة الماضية وهو ما أثار مخاوف من تفشي الفيروس على نطاق واسع.

ومساء السبت، أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 4 حالات وفاة و67 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ما رفع مجمل الوفيات إلى 121 والإصابات 3260.