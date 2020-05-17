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العراق يشرع بعمليات "أسود الجزيرة" لملاحقة داعش الارهابي حتى الحدود السورية


 اطلقت القوات المسلحة العراقية يوم الاحد عملية عسكرية في ثلاث محافظات وصولا الى الحدود مع سوريا لملاحقة عناصر تنظيم داعش الارهابي .

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان انه بإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت صباح اليوم  "عمليات أسود الجزيرة"  لتفتيش صحراء الجزيرة شمالي محافظة الانبار وجنوبي محافظة نينوى وغربي محافظة صلاح الدين وصولا الى الحدود الدولية مع الجمهورية العربية السورية.

واضاف البيان ان العملية ستشمل "وادي الثرثار، مطار جنيف، سنيسله، جبل المنايف سحول راوه، الشعباني، طريفاوي، وادي العجيج، تلول الطيارات" وقد اشترك فيها قيادات "عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى والحشد الشعبي والعشائري" وبـ11 محوراً ، بإسناد من طيران الجيش والقوه الجوية.

وتابع البيان ان هذه العملية تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار  في هذه المناطق وملاحقة العناصر الإرهابية والقاء القبض على المطلوبين.

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