الاستخبارات العسكرية تستولي على مخبأ للأعتدة والصواريخ وتعتقل احد الارهابيين في نينوى

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، استيلائها على مخبأ للاعتدة والصواريخ واعتقال احد الارهابيين في محافظة نينوى.

وذكرت المديرية في بيان ان “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في فوج مغاوير قيادة عمليات نينوى وبالتنسيق مع قسم استخبارات القيادة استولت على كدس للاعتدة والصواريخ”.

واضافت ان “المفارز ضبطت بداخل المخبأ ١٨٣ اطلاقة سلاح احادي، و٥٠ اطلاقة عيار 23 ملم، و٢٣ صاعق لقنابر الطائرات المسيرة، و٦ صواريخ مضادة للدروع و٥ قنابر طائرات مسيرة”.

وبينت ان “مفارز هندسة الفرقة تعاملت مع المواد وفق السياقات المعمول بها”.

وفي سياق متصل، اعلنت المديرية ان مفارز فوج الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة في الفرقة ١٤ وبالتعاون مع شعبة استخبارات الفرقة، تمكنت من القبض على احد الارهابيين المطلوبين للقضاء بموجب احكام المادة ٤ أرهاب بعد نصب كمين محكم له على طريق اربيل – مخمور في الموصل.