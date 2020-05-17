الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
بالصور.. الحشد الشعبي يعثر على شبكة انفاق كبيرة لداعش في نينوى
وكالة انباء براثا
50
2020-05-17
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاستخبارات العسكرية تستولي على مخبأ للأعتدة والصواريخ وتعتقل احد الارهابيين في نينوى
الكاظمي يحذر من الأصوات التي تحاول ايجاد فجوة بين الحشد والدولة
مطالبات بتدخل عاجل لايقاف اعتقالات الاسايش للمتظاهرين من المعلمين في دهوك
الحشد الشعبي يقتل 6 ارهابيين بقصف مدفعي في صلاح الدين
بالصور.. الحشد الشعبي يعثر على شبكة انفاق كبيرة لداعش في نينوى
قوة من الحشد تحبط محاولة تسلل لعناصر "داعش"الارهابي بخانقين وتسقط طائرة مسيرة
50 الف دينار غرامة لمن لا يرتدي الكفوف والكمامات ببغداد والمحافظات
الامن النيابية تحمل قيادات امنية مسؤولية نزيف الدم في ديالى
نائب يبين سبب الخروقات الأمنية الاخيرة في صلاح الدين
الصحة تعلن تسجيل 67 اصابة جديدة وشفاء 37 مصاباً من كورونا في العراق
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
النائب جاسم الجبارة : أمتلك صوراً وفيدوهات لطائرات تهبط في مواقع داعش الارهابي
390
شرطة البصرة تصدر بياناً بشأن تعرض احد الكفاءات للتهديد من اجل بيع شركته وهجرته
309
عناصر من "داعش" الارهابي يختطفون شخصا بالطارمية ويقتلوه نحرا
294
نائب عن صادقون : هناك تهديدات امريكية باستهداف الخزعلي وشخصيات سياسية وقيادية حشدية
280
النائب رياض التميمي يوجه رسالة الى الكاظمي: بوابة بغداد الشرقية تنزف بسبب عصابات داعش الارهابية
237
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
3125
يورو
1282.05
الجنيه المصري
75.64
تومان ايراني
0.03
دينار اردني
1666.67
دينار كويتي
3846.15
ليرة لبنانية
0.79
ريال عماني
3125
ريال قطري
326.8
ريال سعودي
316.46
ليرة سورية
2.31
دولار امريكي
1190.48
ريال يمني
4.75
التعليقات
ابو نور الفاضلي
: جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع
:
سيده في ذمة الخلود
ضياء حسين عوني محمد
: بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع
:
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس
: يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع
:
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس
: يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع
:
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس
: يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع
:
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa
: اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع
:
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher
: شكرا لكم ...
الموضوع
:
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير
: إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع
:
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser
: احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع
:
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!
مرتضى
: هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع
:
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك