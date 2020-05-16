الامن النيابية تحمل قيادات امنية مسؤولية نزيف الدم في ديالى

حمل عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، السبت، 3 قيادات امنية مسؤولية نزيف الدم في ديالى.

وقال العزاوي في حديث صحفي ان”لجنة الامن والدفاع النيابية عقدت اجتماعا موسعا حول امن عدة محافظات ومنها ديالى بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب وتم تحديد الاخطاء والثغرات التي تقف وراء تكرار الخروقات الامنية والتي من ابرزها وجود 14 قرية مهجورة في صلاح الدين تحولت الى بؤرة ساخنة لجذب ارهابيي داعش وانطلقهم صوب ديالى وقراها المحررة”.

واضاف العزاوي، ان “قيادات العمليات في سامراء وصلاح الدين والعمليات المشتركة تتحمل كل قطرة دم تسيل في ديالى كونها على علم بخطورة القرى المهجورة وتنامي خطر داعش الارهابي بها وتم الحديث مطولا عن الموضوع في الاجتماع الامني الاخير ولكن لم يجري اتخاذ اي اجراء وديالى تنزف بسبب تلك المناطق الخطيرة وحالات التسلل التي تؤدي الى سقوط ضحايا”.

ودعا العزاوي الى ضرورة “حسم الارض الملتهبة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين وانهاء ملف التسلل الليلي الذي يقف وراء سقوط الكثير من الضحايا في الاونة الاخيرة”.

وكان 4 من مقاتلي الحشد الشعبي استشهدوا يوم امس واصيب 6 اخريين في اشباكات مع داعش الارهابي في الميتة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين.