نائب يبين سبب الخروقات الأمنية الاخيرة في صلاح الدين

عزا النائب عن محافظة صلاح الدين محمد البلداوي، السبت، الخروقات الاخيرة بالمحافظة الى استبدال مدير امن المحافظة ومدير استخباراتها جراء الضغوطات السياسية من داخل المحافظة.

وقال البلداوي في حديث صحفي ان “خروقات محافظة صلاح الدين تعود الى الخلل في المعلومة الاستخبارية والوصول الى الجماعات الارهابية قبل تنفيذها الجريمة”.

واضاف ان “ضعف العنصر والمعلومة الاستخبارية في صلاح الدين جاء بعد استبدال مدير امن صلاح الدين ومدير استخبارات المحافظة”.

واوضح ان “استبدالهم جاء بسبب ضغوط سياسية من جهات داخل محافظة صلاح الدين رغم ان المدراء السابقين حققوا نجاح وانخفضت معدل العمليات الارهابية بعد تحرير المدن”.

وشهدت محافظة صلاح الدين تعرضات عديدة لعصابات داعش الاجرامية على قطعات القوات الامنية وتنفيذ عمليات ارهابية