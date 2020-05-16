أوامر قبض وتوقيف.. محكمة الاستئناف تكشف مئات المعاملات المزورة في لجنة تعويضات بالديوانية

أفاد مصدر في محكمة استئناف الديوانية، اليوم السبت، بأن أوامر بللقبض والتوقيف صدرت، بعد كشف مئات المعاملات المزورة بلجنة تعويضات ضحايا الإرهاب في الديوانية.
وقال المصدر إن "محكمة استئناف الديوانية وهيئة النزاهة ضبطتا مئات المعاملات المزورة في لجنة تعويضات ضحايا الإرهاب"، مشيرا إلى أن "المعاملات المزورة التي تم ضبطها إلى الآن ٢٠٣ معاملة".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه "تقرر توقيف سكرتير اللجنة وعدد من موظفيها، فضلا عن صدور أوامر قبض بحق المعقبين وأصحاب المعاملات المزورة، وتشكيل لجنة تحقيقية بالموضوع تعمل تحت إشراف رئيس محكمة الإستئناف وبتوجيه وإشراف مباشر من قبل رئيس مجلس القضاء ألأعلى ورئيس هيئة الإشراف القضائي".
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