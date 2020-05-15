نائب عن صادقون : هناك تهديدات امريكية باستهداف الخزعلي وشخصيات سياسية وقيادية حشدية

كشف رئيس كتلة الصادقون النيابية عدنان فيحان، الجمعة، عن وجود تهديدات أميركية لاستهداف الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي وقيادات بالحشد الشعبي وشخصيات سياسية.

وقال فيحان في حوار متلفز إن “هناك معلومات تؤكد وجود مخططات أميركية أميركية لاستهداف الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي وقيادات بالحشد الشعبي وشخصيات سياسية”.

وأضاف فيحان، أن “الشيخ قيس الخزعلي يتواجد في العراق وتحديدا في محافظة النجف الاشرف”، مؤكدا أن “الشيخ الخزعلي يمارس حياته بشكل طبيعي مع تقليل ظهوره الإعلامي”.