صادقون تطالب هيئة الاعلام والاتصالات بمقاضاة قناة MBC وغلق مكاتبها

طالب عضو مجلس النواب عن كتلة صادقون النيابية، حسن سالم، الجمعة، هيئة الاعلام والاتصالات بمقاضاة قناة MBC وغلق مكاتبها في العراق.

وقال سالم، في بيان إن “قناة الفتنة والتكفير والداعمة للارهاب قناة الـ MBC لم تكتف عن دعمها للارهاب وبرامج الافساد لتسقيط المجتمعات لتتعدى كل الخطوط وتتجاوز على مقام الشهداء لتلصق سمومها وارهابها الى شخص الشهيد القائد ابو مهدي المهندس رضوان الله تعالى عليه والذي وصفته بالارهابي”.

وأضاف، أن “على هذه القناة الصفراء ان تفهم ان هذا الرمز الوطني والذي افنى عمره مجاهدا في مقارعة الاحتلال والارهاب وكان دوره متميز في هزيمة عصابات داعش الاجرامية كانت قناتكم قناة العهر تبث برامجها الداعمة للارهاب”.

وطالب، هيئة الاعلام والاتصالات بـ”مقاضاة هذه القناة لاساءتها الى الشهداء والرموز الوطنية وغلق مكاتبها”