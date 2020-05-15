شرطة البصرة تصدر بياناً بشأن تعرض احد الكفاءات للتهديد من اجل بيع شركته وهجرته

أصدرت مديرية شرطة محافظة البصرة، الجمعة، بياناً بشأن تعرض احد الكفاءات للتهديد من اجل بيع شركته وهجرته إلى الخارج.

وذكرت المديرية في بيان ان "أحد المواطنين نشر شكوى على الصفحة الرسمية لإحدى وسائل الإعلام يدّعي فيها ان احد عناصر الاحزاب يضغط عليه من اجل بيع شركته و الهجرة خارج العراق كونه من الكفاءات".

وأضافت أن "المدعو مازن ديوان قدم دعوه في مركز شرطة الأصمعي يوم الثلاثاء المصادف 12 / 5/ 2020 يدعي فيها ان ( ي. ع. م. ) قام بتهديده وقد تم عرض الأوراق على قاضي التحقيق وطلب تدوين أقوال الشهود".

وأوضحت المديرية، أنه "في يوم الخميس قدم المدعو(ي. ع. م.) طلب شكوى ضد المدعو مازن ديوان و والده وآخرين مدعياً انه المدير المفوض للشركة وأن المشكو منهم قد طردوه منها واغلقوا الشركة"، داعية المواطنين إلى "إعطاء المعلومات الحقيقية وعدم التهويل وتضليل الرأي الكرام عند الظهور على وسائل الإعلام العام، لان ذلك سيعرضهم الى المسائلة القانونية".