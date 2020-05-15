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الحشد يعلن فشل داعش الارهابي في اختراق اسوار” ريف خانقين” 3 مرات خلال 24 ساعة


اعلن القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الجمعة، عن فشل تنظيم داعش الارهابي في اختراق اسوار ريف خانقين 3 مرات خلال 24 ساعة.

وقال الحسيني في حديث صحفي ،ان” داعش الارهابي فشل في معركته بحوض حمرين(59كم شمال شرق بعقوبة) رغم تلقيه دعم خارجي كبير في الاونة الاخيرة بسبب خطط الحشد الشعبي لذا حاول اثارة الاوضاع في ريف خانقين التي تقع على خط تماس واحد مع حمرين من ناحية التداخل الجغرافي”.

واضاف الحسيني،ان” الحشد الشعبي نجح في افشال 3 محاولات لتنظيم داعش في اختراق اسوار ريف خانقين خلال الساعات 24 الماضية من خلال استهداف القرى الامنة واهاليها لكن التضحيات الكبيرة للحشد اسهمت في احباطها ودفع ارهابيي التنظيم للهروب كما حدث في قرية مبارك في ساعة متاخرة من مساء يوم امس”.

واشار الحسيني الى ” وجود الحشد في محيط خانقين وقراها رسالة اطمئنان للاهالي وعنصر دعم قوي لبقية التشكيلات الامنية في مواجهة اي اعتداءات اثمة مؤكدا بان الحشد قدم اروع البطولات في مواجهة داعش الارهابي”.

وكان محيط قضاء خانقين تعرض في ساعة متاخرة من مساء يوم امس الى 3 هجمات ابرزها على قرية مبارك من خلال قناصة بالاضافة الى استهداف دورية للحشد الشعبي سارعت لدعم الاهالي ما ادى الى سقوط شهيد و2 من الجرحى

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الحشد يعلن فشل داعش الارهابي في اختراق اسوار” ريف خانقين” 3 مرات خلال 24 ساعة
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