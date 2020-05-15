الأخبار

منظمة بدر تصدر بياناً بشأن الاساءة بحق ابو مهدي المهندس


أصدرت منظمة بدر، الجمعة، بياناً بشأن الاساءة بحق ابو مهدي المهندس الذي اغتيل بداية العام الحالي قرب مطار بغداد.

وذكرت المنظمة في بيان ، انه "في الوقت الذي يرابط فيه ابطال الحشد الشعبي على سواتر الجهاد لصد تعرضات عصابات داعش الارهابية واحباط مخططات عودتهم لارتكاب الجرائم والمجازر بحق ابناء الشعب العراقي ، يعمل الاعلام الداعم للارهاب وفي مقدمتهم قناة mbc السعودية للاساءة والتطاول على مهندس النصر والتحرير الشهيد القائد ابو مهدي المهندس سعيا منها لتشويه تاريخه المشرف في الجهاد والمقاومة".

وأضافت أن "ما تبثه هذه النافذة الاعلامية من سموم ضد الرموز الوطنية والنسيج المجتمعي والذي تجلى ايضا قبل ايام بالإساءة اللا اخلاقية لجنوب العراق يوضح مدى المحتوى الخبيث الذي تنتهجه هذه القناة".

وطالبت المنظمة، الجهات المعنية وعلى رأسها هيئة الاعلام والاتصالات بـ "اتخاذ اقصى العقوبات ضد هذه القناة واغلاق مكاتبها داخل العراق لإيقاف وضاعتها وسخافتها وردع من يقفون خلفها".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحشد يعلن فشل داعش الارهابي في اختراق اسوار” ريف خانقين” 3 مرات خلال 24 ساعة
النائب رياض التميمي يوجه رسالة الى الكاظمي: بوابة بغداد الشرقية تنزف بسبب عصابات داعش الارهابية
منظمة بدر تصدر بياناً بشأن الاساءة بحق ابو مهدي المهندس
اصابة 3 من الحشد بهجوم شنه داعش الارهابي على منطقة “البو مرعي” في ديالى
صحة ديالى تعلن الموقف الوبائي لفيروس كورونا
الحشد الشعبي يتصدى لعملية تسلل زورق داعشي في سد سامراء
القبض على متهم انتحل صفة ضابط بالأجهزة الأمنية في نينوى
الزراعة تعلن تشخيص إصابة بانفلونزا الطيور في احد حقول الدواجن بنينوى
وزير الصحة: سنتخذ اجراءات عاجلة لتعزيز التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية
عصائب اهل الحق تدعو لايقاف "MBC" بعد اساءتها للشهيد ابو مهدي المهندس
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 75.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك