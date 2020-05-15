منظمة بدر تصدر بياناً بشأن الاساءة بحق ابو مهدي المهندس

أصدرت منظمة بدر، الجمعة، بياناً بشأن الاساءة بحق ابو مهدي المهندس الذي اغتيل بداية العام الحالي قرب مطار بغداد.

وذكرت المنظمة في بيان ، انه "في الوقت الذي يرابط فيه ابطال الحشد الشعبي على سواتر الجهاد لصد تعرضات عصابات داعش الارهابية واحباط مخططات عودتهم لارتكاب الجرائم والمجازر بحق ابناء الشعب العراقي ، يعمل الاعلام الداعم للارهاب وفي مقدمتهم قناة mbc السعودية للاساءة والتطاول على مهندس النصر والتحرير الشهيد القائد ابو مهدي المهندس سعيا منها لتشويه تاريخه المشرف في الجهاد والمقاومة".

وأضافت أن "ما تبثه هذه النافذة الاعلامية من سموم ضد الرموز الوطنية والنسيج المجتمعي والذي تجلى ايضا قبل ايام بالإساءة اللا اخلاقية لجنوب العراق يوضح مدى المحتوى الخبيث الذي تنتهجه هذه القناة".

وطالبت المنظمة، الجهات المعنية وعلى رأسها هيئة الاعلام والاتصالات بـ "اتخاذ اقصى العقوبات ضد هذه القناة واغلاق مكاتبها داخل العراق لإيقاف وضاعتها وسخافتها وردع من يقفون خلفها".