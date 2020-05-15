اصابة 3 من الحشد بهجوم شنه داعش الارهابي على منطقة “البو مرعي” في ديالى

اكد مصدر امني في ديالى، الجمعة، اصابة 3 من الحشد الشعبي بجروح بهجوم شنه داعش الارهابي على نقطة مرابطة امنية شمال المحافظة.

وقال المصدر في حديث صحفي ان” تنظيم داعش الارهابي هاجم نقطة مرابطة للحشد الشعبي في منطقة البو مرعي في اطراف ناحية العظيم(75كم شمال بعقوبة) ما اسفر عن اصابة 3 من مقاتلي الحشد بجروح”.

واضاف المصدر ان” مقاتلي الحشد الشعبي استبسلوا في الدفاع عن نقطة المرابطة واحبطوا هجوم داعش مؤكدا بان قوات امنية مشتركة بدات عملية تمشيط واسعة لتعقب خلايا داعش الارهابي”.

وتشهد ديالى تكرار لهجمات داعش الليلية منذ ايام ما ادى الى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين والمدنيين.