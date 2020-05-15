صحة ديالى تعلن الموقف الوبائي لفيروس كورونا

اعلنت دائرة صحة ديالى، الجمعة، عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث صحفي ،ان” صحة ديالى استلمت قبل قليل نتائج الفحوصات المختبرية لـ27 من حالات الاشتباه وكانت سلبية اي انها غير مصابة”.

واضاف العزاوي،ان” اجمالي المرضى المصابين بفيروس كورونا في مركز الحجر الرئيسي ببعقوبة 7 حالات بينهم طفلين لافتا الى ان حالات المرضى مستقرة بالوقت الحالي”.

وكانت ديالى سجلت 27 حالة اصابة مؤكدة خلال الاشهر الماضية بينها 15 تماثلت للشفاء و4 توفيت.