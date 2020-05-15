القبض على متهم انتحل صفة ضابط بالأجهزة الأمنية في نينوى

أعلن قائد شرطة محافظة نينوى العميد ليث خليل الحمداني، الجمعة، عن إلقاء القبض على متهم انتحل صفة ضابط بالأجهزة الأمنية في المحافظة.

وقال الحمداني في بيان إن "مديرية شرطة الحدباء، وبعد جمع المعلومات والبحث والتحري والمتابعة المستمرة، تمكنت من القاء القبض على احد المتهمين الذي يدعى ( ا م م ع ) والذي قام بانتحال صفة احد ضباط الاجهزة الامنية والمطلوب للاجهزة الامنية في محافظة نينوى بعدة قضايا بينها نصب واحتيال وابتزاز وتهديد للمواطنين".

وأضاف أنه "تم توقيفه واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتدوين اقواله بالاعتراف ابتدائياً وقضائياً، وقد تم القبض عليه في منطقة ( النبي يونس عليه السلام ) في الجانب الايسر لمدينة الموصل".