الزراعة تعلن تشخيص إصابة بانفلونزا الطيور في احد حقول الدواجن بنينوى

اعلنت وزارة الزراعة، الجمعة، عن تشخيص إصابة بانفلونزا الطيور في احد حقول الدواجن بمحافظة نينوى.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان إن "دائرة البيطرة وهي احدى تشكيلات وزارة الزراعة ابلغتنا بتشخيص اصابة بمرض انفلونزا الطيور نوع (H5N8 ) في احد حقول الدواجن البياض في محافظة نينوى/ اسكي كلك".

وأضاف أنه "على الفور تم تفعيل خطة الاحتواء بموجب قانون الصحة الحيوانية والمباشرة بتنفيذ الخطة الوطنية للاحتواء بحرق ودفن الهلاكات والبدء باتلاف الدواجن المتبقية وفرض حظر على حركة الدواجن"، مشيرأ الى ان "حقل الدواجن المصاب في منطقة منعزلة ولا توجد اي حقول اخرى للدواجن ضمن هذه المنطقة حيث تم خلال اليوم الجمعة اتلاف كامل القطيع المتبقي".

ومرض أنفلونزا الطيور، هو مرض فيروسي قاتل يصيب الحيوانات عموما والطيور بشكل خاص، إذ ينتشر الفيروس في دماء الطيور ولعابها وأمعائها وأنوفها فتخرج في فضلاتها التي تجف لتتحول إلى ذرات غبار متطايرة يستنشقها الدجاج والإنسان، ويعتبر الوز والحبش والبط والدجاج الأكثر إصابة بهذا الفيروس.