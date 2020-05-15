رئيس هيئة الحشد الشعبي يوجه باقامة دعوى ضد فضائية اساءت للشهيد المهندس

وجه رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الجمعة، بإقامة دعوى قضائية ضد فضائية ( MBC ) اساءت للشهيد ابو مهدي المهندس.

وقال مكتب رئيس هيئة الحشد في بيان إن “الفياض وجه بإقامة دعوة قضائية ضد قناة تليفزيونية عرضت ما يسيء الى تاريخ قائد النصر و شهيد العراق الخالد أبو مهدي المهندس متهمةً اياه باتهامات باطلة لا تمت للحقيقة بِصلة، في محاولة لطمس وتشويه التاريخ المشرف لهذا البطل الذي قضى كل حياته في الجهاد و مقارعة الارهاب وتحرير العراق”،

مشددا على ان “هذه المواد الاعلامية تؤكد استمرار الدعاية المغرضة للإعلام المسموم الذي يمعن في الاساءة لقادة النصر وابطال فتوى الجهاد المقدس الذي دعت اليه المرجعية الرشيدة”.

و اشار البيان الى ان الفياض: ” طالب الجهات الرقابية ذات العلاقة وهيئة الاعلام و الاتصالات بـأخذ دورها في التصدي لهكذا اعلام مضلل للجمهور و مسيء لتاريخ قادة النصر الذين قدموا ارواحهم فداءً لأرض العراق و ترابه”.

و أكد الفياض أن “هيئة الحشد الشعبي تمتلك كامل الحق في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يسيء لأولئك القادة وتاريخهم الجهادي الكبير و هي حريصة كل الحرص على القيمة الاعتبارية لتاريخ وشخصية الشهيد القائد أبو مهدي المهندس ورفاقه بالجهاد”