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ممثل الصحة العالمية بالعراق: العزل المناطقي الحل الوحيد لمواجهة كورونا


اعتبر ممثل الصحة العالمية في العراق أدهم اسماعيل، الجمعة، أن العزل المناطقي الحل الوحيد لمواجهة كورونا، مؤكداً ضرورة محاصرة الفايروس.

وقال اسماعيل في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "العزل المناطقي المرجح البدء بتطبيقه خلال الأيام المقبلة، يمثل الحل الوحيد لأنه خلال أسبوعين ستظهر نتائجه"،

مشيراً الى أن "الصحة العالمية تتفق تماماً مع الإجراءات التي تحدث بها وزير الصحة، التي تتعلق بوجود ست مناطق في بغداد والبصرة، لا بد من فرض حظر التجوال عليها، بطبيعة أشد وإجراء المسح النشط والفعال لأنها أصبحت بؤر كوونا، كما أنها تسببت في تصاعد الأرقام اليومية في عدد حالات الإصابات في العراق".

وأضاف اسماعيل أن "الأمور في المناطق الأخرى تسير بشكل جيد وإذا لم تتم محاصرة المناطق المشمولة بالعزل الصحي فإنها ستصبح بمنتهى الخطورة وستؤدي الى إصابة باقي المناطق"، مؤكداً "ضرورة محاصرة فيروس كورونا".

وتابع أن "النجف وبعد أن سجلت إصابات، التزمت بالإجراءات وتمت محاصرة المدينة وإجراء عمليات المسح الشاملة ومتابعة الحالات الملامسة ما أدى الى التغلب على المرض، لذلك فأنه يجب إتباع نفس الأسلوب الذي اتبعته النجف في المناطق الأخرى"، داعياً "المواطنين الى الالتزام والتصديق بخطورة الفيروس".

وأشار ممثل الصحة العالمية في العراق إلى "وصول نحو خمسين ألف عينة فحص مختبري التي ستساعد في إجراء المسح السريع في هذه المناطق، لكن يجب أن تُعزل بالكامل حتى لا تعدي المناطق الأخرى"، مشدداً بالقول "يجب أن تكون إجراءات العزل المناطقي سريعة ويجب ألا تتأخر أكثر بسبب تصاعد الإصابات".

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