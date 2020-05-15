ارهابيون يقتلون عائلة ويفجرون منزلهم ويحرقون مزرعتهم شمال سامراء

افاد مصدر امني في محافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، بأن ارهابيين قتلوا اربعة افراد من عائلة واحدة وفجروا منزلهم وحرقوا مزرعتهم شمال سامراء .

وقال المصدر، إن ارهابيين هاجموا، فجر اليوم، منزل عائلة في منطقة الجلام، شمال سامراء، وقتلوا اربعة افراد من العائلة وأحرقوا منزلهم وفجروا آخر، كما أحرقوا عجلتين ومزرعة حنطة، ولاذوا بالفرار الى منطقة مجهولة"

واوضح المصدر، أن "قوة مشتركة من لواء ١٧ شرطة اتحادية وسرايا السلام، حضرت الى منطقة الحادث وباشرت باجراءاتها الامنية في التحقيق والتفتيش".