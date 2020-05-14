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الكاظمي يؤكد اعتزاز العراق بالعلاقة الوثيقة مع روسيا وتطلعه إلى تعزيزها


وجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة بغداد، وذلك لدى استقباله السفير الروسي في بغداد، مكسيم ماكسيموف.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء  فقد أكد الكاظمي "اعتزاز العراق بالعلاقة الوثيقة مع روسيا وتطلعه إلى تعزيزها قي المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، وقدم (الكاظمي) الدعوة إلى الرئيس الروسي لزيارة بغداد".

من جانبه، نقل السفير الروسي مكسيم ماكسيموف "تهنئة خطية من رئيس الجمهورية الاتحادية الروسية فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، والتي تضمنت الدعوة للسيد الكاظمي لزيارة موسكو وتأكيد دعم العراق في مجلس الأمن".

وعلق رئيس الحكومة العراقية على ذلك، قائلا: "سأكون سعيدا بزيارة موسكو"، مضيفا: "العراق يعوّل على الدور الروسي من أجل تحقيق الهدوء في المنطقة وتسهيل عمل الشركات الروسية في مجال النفط والغاز والكهرباء".

 

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الكاظمي يؤكد اعتزاز العراق بالعلاقة الوثيقة مع روسيا وتطلعه إلى تعزيزها
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