صحة نينوى: الإصابة التي سجلت اليوم لطالب عائد من روسيا

أعلن مدير صحة نينوى فلاح الطائي، أن الاصابة بفيروس كورونا بالمحافظة والتي أعلنت عنها وزارة الصحة، اليوم الخميس، تعود لأحد الطلبة العائدين من روسيا.

وقال الطائي في بيان إن "نينوى تُسجّل إصابة جديدة بفيروس كورونا تعود لأحد الطلاب العائدين من روسيا، حيث تم إتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية وعزل الملامسين له".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، عن الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا المستجد في العراق، مشيرة الى تسجيل 111 اصابة جديدة واحدة منها بنينوى.