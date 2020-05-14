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وكالة أوروبية: لقاح لكورونا قد يكون جاهزاً للاستعمال في غضون عام


أكدت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الخميس، أن لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قد يحصل على الموافقة خلال عام تقريبا، وفقا لـ"سيناريو متفائل".

وصرح ماركو كافاليري، رئيس إدارة اللقاحات في الوكالة المعنية بالموافقة على الأدوية ضمن الاتحاد الأوروبي، بأن الوكالة تبقى على تواصل مع 33 منتجا للأدوية وتفعل كل ما بوسعها من أجل تسريع عملية الموافقة، معربا في الوقت نفسه عن شكوكه في تكهنات تتحدث عن إمكانية أن يكون مثل هذا اللقاح جاهزا بحلول سبتمبر القادم.

وقال: "بالنسبة للقاحات، نظرا لأن تطويرها يجب أن يبدأ من الصفر... يمكننا من وجهة نظر متفائلة أن نتوقع عاما من الآن".

واستبعد المسؤول إمكانية إلغاء المرحلة الثالثة لاختبار اللقاح المستقبلي، موضحا أنها تعد ضرورية للتأكد من سلامة اللقاح وفعاليته.

ولفت كافاليري إلى أن وكالته تدرس 115 دواء وعلاجا مختلفا للفيروس التاجي، مؤكدا أنه من الممكن أن تتم الموافقة على بعضها في الصيف الجاري، دون تقديم تفاصيل إضافية.

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وكالة أوروبية: لقاح لكورونا قد يكون جاهزاً للاستعمال في غضون عام
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