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محافظ بغداد يدعو الى فرض حظر شامل للتجوال بعد تزايد الإصابات بكورونا


دعا محافظ بغداد محمد جابر العطا، الخميس، الحكومة الاتحادية الى فرض حظر شامل للتجوال في العاصمة ابتداء من اليوم الخميس الى مابعد ايام عيد الفطر، عازيا السبب الى تزايد أعداد المصابين بجائحة كورونا.

 وقال العطا في بيان بعد اجتماع لخلية الازمة، "على الحكومة الاتحادية فرض حظر شامل للتجوال في العاصمة بغداد ابتداء من اليوم الخميس الى مابعد ايام عيد الفطر المبارك نتيجة تزايد أعداد المصابين بجائحة كورونا".

ولوح الى "فقدان السيطرة اذا ما استمرت الإصابات بالتزايد لاسيما وان مستشفى ابن الخطيب امتلأ بالكامل بالمصابين كذلك مستشفى ابن القف الذي ربما سيمتلأ بالمصابين خلال اليومين المقبلين وهو مايعني تخصيص عدد من المستشفيات فقط للمصابين ب‍كورونا".

وعزا العطا، تزايد أعداد الإصابات الى "عدم التزام المواطنين بالحظر الصحي وقواعد السلامة وتعليمات الجهات الصحية"،

مشيرا الى انه "تم التباحث خلال الاجتماع لتخصيص مناطق ومباني جديدة تستخدم اما للمرضى المصابين او للعزل الصحي للملامسين بعد تأثيثها وتجهزيها بالمستلزمات الصحية المطلوبة".

وشدد العطا على اللجنة العليا للصحة والسلامة بـ"اتخاذ قرار حظر التجوال الشامل كونه السبيل الوحيد لإنقاذ العاصمة بغداد من الوباء المتفشي".

من جانبه عزا مدير صحة الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي، بحسب البيان، تزايد حالات الإصابة الى "زيادة اعداد الفحوصات المختبرية بعد فتح مختبرات جديدة للصحة العامة كذلك عدم التزام بعض المواطنين بإجراء حظر التجوال الجزئي والتعليمات الصحية"، مشيرا الى ان "التزايد بأعداد المصابين قد يؤدي لغلق المستشفيات وفتحها فقط للمصابين ب‍كورونا".

 

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