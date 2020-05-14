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الامين العام لسرايا انضار العقيدة الشيخ جلال الدين الصغير يزور معسكر الشهيد السيد جعفر الموسوي رحمه الله


زار سماحة الشيخ الصغير عصر يوم الاربعاء ١٩ رمضان المبارك معسكر الشهيد السيد جعفر الموسوي رحمه الله، والتقى فور وصوله الحاج آمر لواء ٢٨ في الحشد الشعبي (سرايا انصار العقيدة) والمجاهدين في اركان اللواء المجاهد،

وقد وضع سماحة الشيخ الحضور في جو التحركات السياسية وتداعيات تشكيل الحكومة والظروف العامة المحيطة بالعراق بشكل خاص والمنطقة بالاضافة الى اوضاع الحشد والواجبات المرتقبة وظروف اعادة الامريكيين لعصابات داعش وكذا العصابات التي تعمل بتوجيه الأجهزة المخابراتية لخرق الامن العام والسلم الأهلي، وأكد على ضرورة الوفاء للمرجعية الدينية الرشيدة في فتواها المباركة والعمل وفق توجيه القيادة العامة للحشد الشعبي،

داعيا الى الاستمرار بمهمة رفع الجاهزية القتالية للواء المجاهد وتأهيل افراده للتعامل مع اي واجب يكلف به اللواء،

وبعد ان اطلع على ملاحظات الحاج آمر لواء ٢٨ وطبيعة العمل الجاري في عموم الافواج والوحدات الساندة، قام بافتتاح ميدان التدريب العنيف واطلع على التجهيزات المتكاملة لاعداد فرق الكوماندوز والمهمات الخاصة،

ثم جال على مقرات الافواج واطلع على مسار الادارات العاملة على خدمة الشهداء والجرحى والمجاهدين وطبابتهم، وسائر الأوضاع القانونية للواء،

وقد ابدى سماحته الشكر والامتنان للتنظيم النوعي لادارات اللواء وطالب ادارة التدريب بالاستعداد لافتتاح دورات التدريب العامة للشباب لما في هذا التدريب من اهمية خاصة في بنائهم الوطني والعقائدي.

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