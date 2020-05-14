القبض على متهمين بتهريب النفط ومشتقاته في بغداد

أفاد اعلام شرطة الطاقة، اليوم الخميس، بالقبض على 4 متهمين ومصادرة 6 خزانات معدة لتهريب النفط ومشتقاته في العاصمة بغداد.

وقال في بيان، إنه تنفيذاً لقرار قاضي محكمة تحقيق الشعب نفذت مفارز شرطة الطاقة في بغداد عملية مداهمة لمواقع تستخدم في تهريب النفط ومشتقاته، حيث أسفرت العملية عن إلقاء القبض على 4 متهمين من أصحاب تلك المواقع "كراجات" ومصادرة 6 خزانات مملؤة بمواد نفطية مايقارب 60 الف لتر إضافة إلى العديد من المواد الأخرى المستخدمة في التهريب.

واشار البيان الى أن المتهمين سيتم إحالتهم إلى القضاء وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 لينالوا جزاهم العادل وليكونوا عبرة لمن تسول نفسه التلاعب بمقدرات وثروات البلد.