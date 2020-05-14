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خلية الأزمة النيابية تدعو إلى عقد اجتماع مع وزير التربية الأسبوع المقبل


دعا رئيس خلية الأزمة النيابية حسن الكعبي،الخميس، إلى عقد اجتماع للجنة التربية النيابية بحضور وزير التربية علي حميد الأسبوع المقبل لدراسة المبادرات التي تهدف لاستمرار عملية التعليم في ظل أزمة فيروس كورونا.

وقال مكتب الكعبي في بيان  إن "النائب الأول لرئيس البرلمان رئيس خلية الأزمة النيابية استقبل، اليوم، وفداً من مركز تنمية الابداع الدولي برئاسة حميد عبد الله، وعلي شلش من إدارة المنصة العراقية للتعليم الالكتروني، بحضور مقرر خلية الأزمة النيابية جواد الموسوي ، والنائب ستار العتابي".

وأضاف البيان، أن "الكعبي بحث ضرورة تفعيل الحملات التوعوية والتثقيفية وإطلاق المنصات التدريسية الإلكترونية في ظل استمرار جائحة كورونا في العراق، وطالب وزارة التربية والجهات والمؤسسات ذات الصلة بدعم المبادرات الطوعية التي تهدف لاستكمال المناهج التدريسية للطلبة الكترونياً والتنسيق مع أولياء الأمور في هذا الشأن" .

وأبدى الكعبي، بحسب البيان، "مساندته بكل الإمكانيات المتاحة لتفعيل حملة تابع دروسك و مبادرة المنصة العراقية للتعليم الالكتروني التي اطلقها المركز في وقت سابق"،

داعيا إلى "عقد اجتماع للجنة التربية النيابية مع أعضاء المركز بحضور وزير التربية الأسبوع المقبل لدراسة المبادرات الفاعلة التي تهدف استمرار عملية التعليم في ظل أزمة فيروس كورونا".

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