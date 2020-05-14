تسجيل اصابتين بفايروس كورونا في نينوى

أعلنت خلية الأزمة في محافظة نينوى، الأربعاء، عن تسجيل إصابتين بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال الناطق الرسمي باسم الخلية عدي العبادي في بيان إنه "تم تسجيل اصابتين بمرض كورونا في محافظة نينوى، تعود لجنود من القوات الأمنية احدهما قادماً من بغداد والثاني من الديوانية".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة في وقت سابق من، اليوم الاربعاء، عن الموقف الوبائي اليومي للاصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، مشيرة الى تسجيل 119 اصابة جديدة في خمس محافظات، و63 حالة شفاء من الفيروس.