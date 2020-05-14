وزير الدفاع يؤكد ضرورة عدم فتح اي ثغرة للتنظيمات الارهابية لتنفيذ مآربها الاجرامية

أكد وزير الدفاع جمعة عناد، الأربعاء، على ضرورة عدم فتح اي ثغرة للتنظيمات الارهابية لتنفيذ مآربها الاجرامية.

وذكر بيان لوزارة الدفاع ، ان "وزير الدفاع ترأس اليوم، مؤتمر العمليات والذي تم عقده في مقر وزارة الدفاع بحضور معاون رئيس اركان الجيش للعمليات وقادة العمليات والفرق".

وأشار عناد بحسب البيان، إلى "جملة من الامور الامنية والعسكرية وفي مقدمتها العمل على اعادة هيبة الجيش العراقي"، مشددا على "محاربة الفساد بشتى اشكاله".

وأكد أن "نزاهة القائد والآمر تقوي شخصيته امام رعيته ووحدته"، لافتاً إلى "ضرورة اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر ونصب الكمائن وتسيير الدوريات وتنفيذ العمليات الاستباقية وعدم فتح اي ثغرة للتنظيمات الارهابية لتنفيذ مآربهم الاجرامية ضد القطعات العسكرية وأمر سيادته بضرورة الاهتمام بالامور الخدمية للمقاتلين وأهمها الاسكان والارزاق فضلاً عن تقوية اواصر العلاقة المتينة مع كافة شرائح المجتمع لأنها مصدر مهم لقوة الجيش وسند قوي لعمله في الحرب والسلم".