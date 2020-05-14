وزير الصحة يحذر من زيادة الاصابات بكورونا

حذر وزير الصحة حسن التميمي، الأربعاء، من زيادة الإصابات بفيروس كورونا.

وقال التميمي في بيان،: "نحذّر من زيادة الاصابات بفيروس كورونا".

وحث وزير الصحة، الجميع على "تفعيل ادوارهم المطلوبة للحد من انتشاره"، داعياً رجال الدين ورؤساء العشائر إلى "حث المواطنين للالتزام بالارشادات الصحية".

ولفت التميمي الى أن "القوات الامنية والفرق الصحية ستتخذ اجراءات صارمة ضد الانشطة التجارية المزدحمة التي لا تلتزم بتوصيات الوقاية"

يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق.