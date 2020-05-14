الأخبار

محافظ النجف: الحالات المرخصة فقط بالدخول للمحافظة الجنائز والتحويل الطبي


اكد محافظ النجف لؤي الساسري، الاربعاء، ان الحالات المرخصة فقط بالدخول للمحافظة هي الجنائز والتحويل الطبي.

وذكر مكتب الياسري في بيان  ان" محافظ النجف تفقد برفقة قائد شرطة النجف العميد فائق الفتلاوي السيطرات الخارجية لمتابعة تطبيق قرارات خلية الازمة بغلق المنافذ الخارجية للمحافظة".

وشدد الياسري بحسب البيان، على "الضباط والمنتسبين اتخاذ الاجراءات القانونية في تنفيذ القرار حفاظا على خلو المحافظة من فايروس كورونا".

وبعث محافظ النجف "اعتذاره لكل الموالين في العراق وخارج العراق لعدم السماح لهم هذا العام لاحياء ذكرى شهادة امير المؤمنين عليه السلام في النجف الاشرف والكوفة"، مبينا ان "اتخاذ هذا القرار كان على مضض لكن الظروف هي التي حكمت وسلامة مواطنينا هو واجبنا".

وبينّ الياسري ان "الحالات المرخصة فقط الجنائز وسيارة واحدة مع الجنازة والتحويل الطبي بكتاب رسمي للنجف عدا ذلك اي شخص لن يدخل للنجف".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محافظ كربلاء: سنضطر لغلق السيطرات الخارجية بالكتل الكونكريتية في هذه الحالة
محافظ بابل يوجه بغلق الحدود الادارية ومنع دخول الوافدين
تسجيل اصابتين بفايروس كورونا في نينوى
وزير الدفاع يؤكد ضرورة عدم فتح اي ثغرة للتنظيمات الارهابية لتنفيذ مآربها الاجرامية
وزير الصحة يحذر من زيادة الاصابات بكورونا
محافظ النجف: الحالات المرخصة فقط بالدخول للمحافظة الجنائز والتحويل الطبي
شفاء أربعة مُصابين بكُورونا في كربلاء
إجرام بغداد تعلن اعتقال عصابة سطو سرقت مليون دولار امريكي
الصحة تعلن تسجيل 119 اصابة جديدة وشفاء 63 مصاباً من كورونا في العراق
مصدر: اسر داعش الإرهابية تستمر بالدخول الى الانبار من منطقة البو كمال السورية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك