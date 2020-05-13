شفاء أربعة مُصابين بكُورونا في كربلاء

اعلنت دائرة صحة كربلاء، الاربعاء، عن شفاء أربعة مُصابين بكُورونا ومغادرتهم ردهة الحُميَات في المستشفى.

وقالت الدائرة في بيان إن "4 مُصابين بفايروس كُورونا المُستَجد في المحافظة اكتسبوا الشفاء التام".

واضافت، أن "المشافين تراوحت أعمارهُم بين ( 15 _ 67 ) عاماً، وموَزعين بين مناطق مركز المدينة ( المعملجي، باب بغداد، الجمعية )، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في المحافظة إلى ( 94 ) حالة".

واوضحت أن "هناك ( 9 ) حالات مُتبقيَة في ردهة الحُميات ( الحياة ) لعلاج وإنعاش المُصابين في مدينة الإمام الحُسين ( ع ) الطبية، ويتَلقون الرعاية الصحية المُكَثفة ، حسب اللوائح الصحية العالمية".

يُشار إلى أن "الحصيلة الإجمالية للمُصابين بالمرض في عموم المحافظة، وصلت إلى ( 110 ) حالة حتى الآن، بضمنها ( 7 ) حالات وفاة".