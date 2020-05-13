إجرام بغداد تعلن اعتقال عصابة سطو سرقت مليون دولار امريكي

اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، الاربعاء، عن اعتقال عصابة سطو سرقت مليون دولار امريكي من شركة تجارية.

وقالت المديرية في بيان إن "قوة من مكتب (المنصور) تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين بالجرم المشهود وتضبط بحوزتهم قاصة حديدية اثناء السطو على احدى الشركات التجارية وسرقتها في منطقة المنصور ببغداد وبداخلها ما لا يقل عن مليون دولار امريكي مع مصوغات ذهبية ومسدس".

وأضاف البيان أن "هذه العملية تأتي بعد اختراق العصابة من قبل المكتب وبالتنسيق مع مكتب (الكرادة) لمكافحة الاجرام حيث تم متابعة لحظة تنفيذ الجريمة ونصب كمين محكم ادى الى القبض على افراد العصابة متلبسين بالجرم المشهود"،

مشيراً الى "توقيف المتهمين وفق احكام المادة (٣١/٤٤٣) ق.ع واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة".