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الصحة تعلن تسجيل 119 اصابة جديدة وشفاء 63 مصاباً من كورونا في العراق


أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاربعاء، عن الموقف الوبائي اليومي للاصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، مشيرة الى تسجيل 119 اصابة جديدة في خمس محافظات، و63 حالة شفاء من الفيروس.

وقالت الوزارة في بيان  "تم فحص (٤١٨٣) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٣٦٦٤٠)".

وأوضحت الوزارة، أن "مختبراتها سجلت لهذا اليوم (١١٩) إصابة في العراق موزعة كالتالي: (بغداد/ الرصافة:٣، بغداد/ الكرخ: ٣٤، مدينة الطب: ١٣، البصرة: ٣٢، المثنى: ٢، ديالى: ١، نينوى: ٢"، مشيرة الى ٦٣ حالة شفاء جديدة موزعة كالتالي: (بغداد/ الرصافة: ٨، بغداد / الكرخ: ٥، البصرة: ٢٦، كركوك: ٢، كربلاء: ٧، ميسان: ٩، المثنى: ٣، اربيل: ٣".

وتابعت، أنه "تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة واحدة في بغداد/ الرصافة، وحالتين في مدينة الطب"، مضيفة أن "مجموع الإصابات بالفيروس في جميع مناطق العراق بلغ ٣٠٣٢، فيما بلغ مجموع الوفيات ١١٥، و1966 حالة شفاء، ومجموع الراقدين الكلي ٩٥١ راقدا".

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