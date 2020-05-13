مصدر: اسر داعش الإرهابية تستمر بالدخول الى الانبار من منطقة البو كمال السورية

أفاد مصدر أمني في شرطة الانبار، الاربعاء، بان عدد من اسر ارهابيي داعش في منطقة البو كمال السورية تستمر بالدخول الى المناطق الغربية من المحافظة.

وقال المصدر ان “عددا من اسر ارهابيي داعش تمكنت من التسلل من معسكر الهول الى منطقة البو كمال السورية عبر مهربين والدخول الى قضاء القائم غربي الانبار”، .

وأضاف، أن “الاسر التي دخلت الى منطقة سعده بقضاء القائم غربي الانبار في وقت سابق تعرضت لهجمات مسلحة بواسطة رومانات يدوية صوتية وهجومية نتيجة رفض سكان الاهالي عودتهم الى مناطقهم المحررة”.

ونبه الى أن “المعلومات الاولية تبين ان الذين دخلوا الى المناطق المحررة مطلوبين للقضاء وان القوات الامنية تقوم بملاحقتهم تمهيدا لاعتقالهم