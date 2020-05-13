الديوانية تعلن فرض حظر التجوال الشامل في عموم المحافظة

أعلن رئيس خلية الأزمة الخاصة بمواجهة وباء فيروس كورونا في الديوانية المحافظ زهير علي الشعلان، الاربعاء، عن فرض حظر التجوال الشامل في عموم المحافظة.

وقال الشعلان في بيان "تقرر فرض حظر التجوال الشامل في عموم المحافظة وغلق مداخل ومخارج المحافظة"، لافتا الى أن "الحظر يشمل الآليات والدراجات والمنشآت".

وأَكد الشعلان، أن "اجراءات قانونية ستتخذ بحق المخالفين"، عازيا تلك القرارات الى "ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في عدد من المحافظات والتزاما بقرارات خلية الأزمة المركزية".