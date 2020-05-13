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الحشد يعلن انطلاق عملية أمنية لتفتيش ضفتي نهر الفرات غرب الانبار


نفذ الحشد الشعبي والجيش، الأربعاء، عملية دهم وتفتيش لضفتي نهر الفرات غرب الانبار.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي ان “قوة مشتركة من فوج الفرات الأول للحشد والجيش شرعت بعملية دهم وتفتيش للجزر على ضفتي نهر الفرات في قضاء القائم غرب الانبار”.

وأضاف البيان، ان “العملية تهدف لمسح المنطقة والتأكد من خلوها من فلول داعش “.

ويستمر الحشد الشعبي في جولاته الاستطلاعية بتمشيط الصحراء والقرى النائية في الانبار لتأمين جميع المناطق التي من شأنها التأثير على أمن المحافظة.

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