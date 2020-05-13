ابطال مفعول 200 عبوة ناسفة بحملة امنية غربي الانبار

افاد مصدر امني في قيادة عمليات الجزيرة في الانبار، الاربعاء، بان القوات الامنية ابطلت مفعول اكثر من 200 عبوة ناسفة بعملية امنية غربي المحافظة.

وقال المصدر ان “القوات الامنية تمكنت من ابطال مفعول 208 عبوة ناسفة وجسم مفخخ من مخلفات عصابات داعش الاجرامية ابان سيطرتها على المناطق المحصورة بين قضاءي رواه وعنه غربي الانبار، ضمن حملة تطهير المناطق الغربية من خطر اسلحة التنظيم الاجرامي “.

وأضاف، ان “الحملة الامنية استندت على معلومات استخباراتية مكنتها من ضبط العبوات الناسفة والاجسام المفخخة وابطال مفعولها دون وقوع اي اصابات في صفوف القوات الأمنية”، مبينا ان “الحملة مازالت مستمرة وتسير وفق الخطة المرسومة لها لتعقب خلايا ارهابي داعش في المناطق الصحراوية وصولا الى حدود محافظتي الموصل وصلاح الدين “.

يذكر ان القوات الامنية شرعت قبل اربعة ايام بحملة امنية استباقية تهدف تطهير تلك المناطق الصحراوية المحصورة بين قضاءي راوه وعنه من خطر وجود خلايا ارهابي داعش وتعقب اماكن اختباء اسلحتهم “